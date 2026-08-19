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تفسیر: القصص 28:30
القصص
30
28:30
فلما اتاها نودي من شاطي الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين ٣٠
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَـٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَـٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٠
فَلَمَّاۤ
اَتٰىهَا
نُوْدِیَ
مِنْ
شَاطِئِ
الْوَادِ
الْاَیْمَنِ
فِی
الْبُقْعَةِ
الْمُبٰرَكَةِ
مِنَ
الشَّجَرَةِ
اَنْ
یّٰمُوْسٰۤی
اِنِّیْۤ
اَنَا
اللّٰهُ
رَبُّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۙ
تو جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ ؑ ٰ ! میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار
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Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره قسه لهگهڵ موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهكات} [
فَلَمَّا أَتَاهَا
] كاتێك هاته لای ئاگرهكه بینی دارێكى سهوزهو ئاگرى گرتووه دهدرهوشێتهوهو نووری خوای گهورهیه [
نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
] له كهناری دۆڵهكه لهلای ڕاستهوه خوای گهوره بانگی له موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كرد [
فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
] لهو پارچه زهویه پیرۆزه لای دارهكه كه له كهنارهكهدا ڕوابوو [
أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠)
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهى قسهت لهگهڵ دهكات منم الله پهروهردگاری ههموو جیهان (ئهمیش بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه خواى گهوره سیفهتى قسه كردنى ههیهو ههر كات ویستى لێبێت قسه دهكات و چۆنێتیهكهیشى تهنها خۆى دهیزانێت).