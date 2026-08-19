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تفسیر: القصص 28:28
القصص
28
28:28
قال ذالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ٢٨
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٢٨
قَالَ
ذٰلِكَ
بَیْنِیْ
وَبَیْنَكَ ؕ
اَیَّمَا
الْاَجَلَیْنِ
قَضَیْتُ
فَلَا
عُدْوَانَ
عَلَیَّ ؕ
وَاللّٰهُ
عَلٰی
مَا
نَقُوْلُ
وَكِیْلٌ
۟۠
موسیٰ ؑ ٰ نے کہا : (ٹھیک ہے) یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگئی ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کردوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور جو کچھ (اس وقت) ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے
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[
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
] موسایش -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: ئهمه بهڵێنێك بێت له نێوان من و تۆدا ههر كام لهو دوو ماوهیهم بهسهر برد ههشت ساڵهكه یان ده ساڵهكه [
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
] ئهوه زوڵمم لهسهر نیه، واته: داوای زیاترم لێ مهكه [
وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)
] وه خوای گهورهش شاهیدو پارێزهرو ئاگاداره لهم مهرجهی كه دامانناوه.