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تفسیر: القصص 28:27
القصص
27
28:27
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍۢ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًۭا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
قَالَ
اِنِّیْۤ
اُرِیْدُ
اَنْ
اُنْكِحَكَ
اِحْدَی
ابْنَتَیَّ
هٰتَیْنِ
عَلٰۤی
اَنْ
تَاْجُرَنِیْ
ثَمٰنِیَ
حِجَجٍ ۚ
فَاِنْ
اَتْمَمْتَ
عَشْرًا
فَمِنْ
عِنْدِكَ ۚ
وَمَاۤ
اُرِیْدُ
اَنْ
اَشُقَّ
عَلَیْكَ ؕ
سَتَجِدُنِیْۤ
اِنْ
شَآءَ
اللّٰهُ
مِنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟
اس نے (موسیٰ ؑ سے) کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال تک میری ملازمت کرو پھر اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ان شاء اللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے
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Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- هاوسهرگيرى دهكات} [
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
] پیاوهكه وتی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- من ئهمهوێ یهكێك لهم دوو كچهی خۆمت لێ ماره بكهم [
عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ
] تۆیش ههشت ساڵ شوانیم بۆ بكه [
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
] ئهگهر ده ساڵیشم بۆ تهواو بكهی ئهوه له چاكهی خۆته [
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
] وه من نامهوێ تووشی مهشهقهو ناڕهحهتیت بكهم بڵێم ئیلا ئهبێ ده ساڵ شوانیم بۆ بكهی، ئهگهر ههشت ساڵ بكهی بهسه، وه ئهگهر دهیشت كرد ئهوه له چاكهی خۆته [
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)
] وه إن شاء الله ئهمبینی من كهسێكی چاك ئهبم و به چاكه مامهڵهت لهگهڵدا دهكهم.