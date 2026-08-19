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تفسیر: القصص 28:26
القصص
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتْ
اِحْدٰىهُمَا
یٰۤاَبَتِ
اسْتَاْجِرْهُ ؗ
اِنَّ
خَیْرَ
مَنِ
اسْتَاْجَرْتَ
الْقَوِیُّ
الْاَمِیْنُ
۟
ان دونوں میں سے ایک نے کہا : ابا جان ! آپ ان کو ملازم رکھ لیں یقیناً بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہوسکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو
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[
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
] یهكێك له كچهكان وتی: ئهی باوكه به كرێی بگره تا شوانیمان بۆ بكات [
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
] بهڕاستی ئهمه باشترین كهسه كه تۆ به كرێی ئهگری، لهبهر ئهوهی زۆر بههێزو ئهمینه، باوكى وتى: چۆن دهزانیت؟ وتى: بههێزه چونكه بینیمان چۆن بهردى سهر بیرهكهى لابردو له بیرهكه ئاوی بۆمان دهركردو ئاوی ئاژهڵهكانیدا، وه كهسێكی زۆر ئهمینیشه، لهبهر ئهوهی كه چووم به دوایدا موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له پێشهوه ئهڕۆی و پێى وتم: ئهگهر ڕێیهكهم ههڵه كرد بهردێك تێگره دهزانم و لهوێوه دهڕۆم، نهك كچهكه له پێشهوه بڕوات و ئهم له دوایهوه بڕوات، بۆیه وتی: كهسێكی زۆر ئهمینه.