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تفسیر: القصص 28:25
القصص
25
28:25
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ٢٥
فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍۢ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٥
فَجَآءَتْهُ
اِحْدٰىهُمَا
تَمْشِیْ
عَلَی
اسْتِحْیَآءٍ ؗ
قَالَتْ
اِنَّ
اَبِیْ
یَدْعُوْكَ
لِیَجْزِیَكَ
اَجْرَ
مَا
سَقَیْتَ
لَنَا ؕ
فَلَمَّا
جَآءَهٗ
وَقَصَّ
عَلَیْهِ
الْقَصَصَ ۙ
قَالَ
لَا
تَخَفْ ۫ۥ
نَجَوْتَ
مِنَ
الْقَوْمِ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
اتنے میں اس کے پاس ان دو میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اس نے کہا : میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے تو جب موسیٰ ؑ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا اس نے کہا : اب ڈرو نہیں تم نجات پاچکے ہو ظالموں کی قوم سے
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{شهرم و شكۆى ئافرهت} [
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
] دوای ئهوهی كه دوو ئافرهتهكه ئهمڕۆ زوو گهیشتنهوه ماڵهوه باوكیان پرسیاری لێ كردن چۆن وا زوو هاتنهوه؟ بۆیان گێڕایهوهو وتیان: پیاوێك ئاوی ئاژهڵهكانی بۆ داوین، ئهویش ناردی به شوێنیداو یهكێكیان به شهرمهوه هاتهوه بۆ لای موسى -
صلی الله علیه وسلم
- (كراسهكهى دابوو بهسهر روویدا) [
قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
] وتی: به دڵنیایى باوكم بانگت ئهكات تا پاداشتت بداتهوه لهسهر ئهوهی كه تۆ ئاوت به ئاژهڵهكانمان داوه (مهبهستهكهى پێ وت نهوهكو بترسێت و گومانى خراپ بهرێت، چونكه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كهسێكى غهریب بوو) [
فَلَمَّا جَاءَهُ
] كاتێك موسى -
صلی الله علیه وسلم
- هات بۆ لای باوكیان [
وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ
] وه چیرۆك و بهسهرهاتی خۆی بۆی گێڕایهوه كه له میصر چی بهسهرهاتووه [
قَالَ لَا تَخَفْ
] باوكیان وتی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- مهترسێ [
نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥)
] بهڕاستی تۆ له قهومێكی ستهمكار ڕزگارت بووه كه فیرعهون كهسێكی زۆر ستهمكاره، وتراوه: ئهم پیاوه شوعهیب پێغهمبهر بووه -
صلی الله علیه وسلم
- كه ئهوه بۆچونێكی تهواو نیه، چونكه شوعهیب پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- زیاتر له چوارسهد ساڵ پێش موسى -
صلی الله علیه وسلم
- بووهو نزیك بووه لهسهردهمى ئیبراهیم پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ، وه وتراوه: برازای شوعهیب بووه، وه وتراوه: پیاوچاك و موسڵمانێك بووه له عهشیرهتی شوعهیب و لهسهر دینی شوعهیب پێغهمبهر بووه -
صلی الله علیه وسلم
- .