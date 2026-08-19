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تفسیر: القصص 28:22
القصص
22
28:22
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
تَوَجَّهَ
تِلْقَآءَ
مَدْیَنَ
قَالَ
عَسٰی
رَبِّیْۤ
اَنْ
یَّهْدِیَنِیْ
سَوَآءَ
السَّبِیْلِ
۟
اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا اس نے کہا : امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری راہنمائی کرے گا
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Муса принял решение бежать в сторону Мадьяна. Этот город располагался на юге Палестины, на которую не распространялась власть Фараона. Муса надеялся, что Аллах поможет ему найти кратчайший путь к тому городу и спокойно добраться до безопасного места. И все произошло так, как он ожидал.