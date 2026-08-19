سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: القصص 28:22
القصص
22
28:22
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
تَوَجَّهَ
تِلْقَآءَ
مَدْیَنَ
قَالَ
عَسٰی
رَبِّیْۤ
اَنْ
یَّهْدِیَنِیْ
سَوَآءَ
السَّبِیْلِ
۟
اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا اس نے کہا : امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری راہنمائی کرے گا
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢)
] وه كاتێك كه ڕووی كرده (مهدیهن) ڕێگای نهئهزانی، وتی: بهڵكو خوای گهوره ڕێگای ڕاستم نیشان بدا بۆ ئهوهی بگهم به (مهدیهن) و ڕێگاكه ون نهكهم (دهوترێت خواى گهوره فریشتهیهكى ناردووه رێى نیشان داوه).