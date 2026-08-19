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تفسیر: القصص 28:20
القصص
20
28:20
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
رَجُلٌ
مِّنْ
اَقْصَا
الْمَدِیْنَةِ
یَسْعٰی ؗ
قَالَ
یٰمُوْسٰۤی
اِنَّ
الْمَلَاَ
یَاْتَمِرُوْنَ
بِكَ
لِیَقْتُلُوْكَ
فَاخْرُجْ
اِنِّیْ
لَكَ
مِنَ
النّٰصِحِیْنَ
۟
اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا اس نے کہا : اے موسیٰ ؑ ٰ ! اعیان حکومت تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کردیں تو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں
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[
وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى
] دوای ئهوهی ههواڵ گهیشتهوه به فیرعهون كه ئهو پیاوه (قيبطي)يهی دوێنێ كوژراوه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كوشتوویهتی، ئهوانیش پیلانیان دانا بۆ ئهوهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بكوژن، پیاوێك لهوپهڕو له دوورترین شوێنی شارهوه به خێرایی هات و رێگایهكى نزیكترى گرتهبهرو زووتر گهیشت [
قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ
] وتی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهو دهسهڵاتدارانه ڕاوێژیان كردووهو پیلانیان داناوه بۆ كوشتنت [
فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠)
] تۆ له میصر دهرچۆ من بهڕاستی ئامۆژگاریكارو دڵسۆزی تۆم.