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تفسیر: القصص 28:2
القصص
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟
یہ کتاب روشن کی آیات ہیں
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Al-Sa'di
Аяты Корана заслуживают возвеличивания и почитания, потому что разъясняют все, в познании чего нуждаются рабы. Благодаря им люди познают своего Господа и узнают о своих обязанностях перед Ним, учатся отличать праведников от Его ненавистных врагов и узнают о важнейших событиях в истории человечества, а также о его дальнейшей судьбе. Именно Священный Коран сообщает людям о том, какие деяния заслуживают вознаграждения, а какие - наказания. Эти и многие другие вопросы подробно освещаются в писании Аллаха.