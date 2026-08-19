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تفسیر: القصص 28:2
القصص
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟
یہ کتاب روشن کی آیات ہیں
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Hizi ni aya za Qur’ani niliyokuteremshia, ewe Mtume, yenye kufafanua kila kile ambacho waja wanakihitajia katika ulimwengu wao na Akhera yao.