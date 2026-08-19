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تفسیر: القصص 28:2
القصص
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟
یہ کتاب روشن کی آیات ہیں
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العربية
Al-Qurtubi
تلك آيات الكتاب المبين ( تلك ) في موضع رفع بمعنى : هذه تلك . و ( آيات ) بدل منها . ويجوز أن يكون في موضع نصب ب ( نتلو ) و ( آيات ) بدل منها أيضا ; وتنصبها كما تقول : زيدا ضربت و ( المبين ) أي المبين بركته وخيره ، والمبين الحق من الباطل ، والحلال من الحرام ، وقصص الأنبياء ، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ; [ ص: 230 ] ويقال : بان الشيء وأبان : اتضح