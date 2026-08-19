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تفسیر: القصص 28:17
القصص
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَاۤ
اَنْعَمْتَ
عَلَیَّ
فَلَنْ
اَكُوْنَ
ظَهِیْرًا
لِّلْمُجْرِمِیْنَ
۟
اس نے کہا : پروردگار ! بسبب اس احسان کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے (میں عہد کرتا ہوں کہ) اب میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنۡعَمۡتَ﴾ بِحَقِّ إنْعَامك ﴿عَلَیَّ﴾ بِالْمَغْفِرَةِ اعْصِمْنِي ﴿فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِیرࣰا﴾ عَوْنًا ﴿لِّلۡمُجۡرِمِینَ ١٧﴾ الْكَافِرِينَ بَعْد هَذِهِ إنْ عَصَمْتنِي