سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: القصص 28:13
القصص
13
28:13
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
فَرَدَدْنٰهُ
اِلٰۤی
اُمِّهٖ
كَیْ
تَقَرَّ
عَیْنُهَا
وَلَا
تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ
اَنَّ
وَعْدَ
اللّٰهِ
حَقٌّ
وَّلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟۠
تو یوں ہم نے اسے لوٹادیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور اسے معلوم ہوجائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهگهڕێنێتهوه بۆ دايكى} [
فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ
] وه گهڕاندمانهوه بۆ لاى دایكى، هێنایان بۆ لای دایكی مهمكی گرت و شیرهكهی دایكی خوارد، ئهوانیش زۆریان پێخۆش بوو [
كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
] بۆ ئهوهی كه دایكی چاوڕۆشنا بێت به منداڵهكهی خۆی [
وَلَا تَحْزَنَ
] وه خهفهت نهخوات به دووركهوتنهوهی منداڵهكهی [
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
] وه تا بۆی دهركهوێ و بزانێت كه به دڵنیایى بهڵێنهكانی خوای گهوره ههمووی حهقهو خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهر (ئهم دووركهوتنهوهیه تهنها شهو و رۆژێكى خایاند) [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)
] بهڵام زۆربهی خهڵكى له بێئاگاییدان و ئهم شته نازانن.