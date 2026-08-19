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تفسیر: القصص 28:12
القصص
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
وَحَرَّمْنَا
عَلَیْهِ
الْمَرَاضِعَ
مِنْ
قَبْلُ
فَقَالَتْ
هَلْ
اَدُلُّكُمْ
عَلٰۤی
اَهْلِ
بَیْتٍ
یَّكْفُلُوْنَهٗ
لَكُمْ
وَهُمْ
لَهٗ
نٰصِحُوْنَ
۟
اور ہم نے اس پر پہلے ہی حرام کردی تھیں تمام دودھ پلانے والی عورتیں تو اس لڑکی نے ان سے کہا : کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کردیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он не позволил младенцу брать грудь кормилиц, и тогда домочадцы Фараона отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется заботиться о нем. В это время сестра Мусы подошла к ним и сказала: «Не показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем и хорошо обращаться с ним?» Именно этого хотели домочадцы владыки. Они уже привязались к младенцу и боялись, что он умрет от голода, потому что тот отказывался брать грудь кормилиц. Услышав слова девушки, они решили, что она предлагает им то, что нужно. У ребенка будет семья, которая будет беречь его, заботиться о нем и относиться к нему с любовью. Они охотно согласились принять предложение девушки, и она указала им на свой дом.