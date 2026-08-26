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تفسیر: القمر 54:9
القمر
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ
قَوْمُ
نُوْحٍ
فَكَذَّبُوْا
عَبْدَنَا
وَقَالُوْا
مَجْنُوْنٌ
وَّازْدُجِرَ
۟
جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے اور اسے جھڑک دیا گیا۔
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