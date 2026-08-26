سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: القمر 54:9
القمر
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ
قَوْمُ
نُوْحٍ
فَكَذَّبُوْا
عَبْدَنَا
وَقَالُوْا
مَجْنُوْنٌ
وَّازْدُجِرَ
۟
جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے اور اسے جھڑک دیا گیا۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
После того как Всеблагой и Всевышний Аллах поведал о том, что неверующие отвергли Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и не извлекли уроков из Его знамений, Он напомнил этим нечестивым упрямцам о страшном наказании, которое постигло их предшественников за то, что они отвергали посланников. Первым из Его посланников был Нух. Всевышний отправил его к народу, который поклонялся идолам, и повелел ему призвать их уверовать в Единого Аллаха и не поклоняться никому, кроме Него. Идолопоклонники не стали отрекаться от своих истуканов и сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра» (71:23). День и ночь Нух призывал их уверовать. Он обращался к ним всенародно и беседовал с каждым из них наедине, но с каждым днем их упрямство и беззаконие становились все сильнее и сильнее. Они оскорбляли своего пророка и нарекали его одержимым. Но что еще могли сказать глупцы, которые считали идолопоклонство и заблуждение, доставшиеся им в наследство от их отцов, вполне разумными вещами, а проповеди Нуха - бредом невежественного и заблудшего безумца? Они сочли пророка лжецом, не внимая ни голосу разума, ни зову религии. Мир перевернулся в их глазах: они предпочли невежество и заблуждение непреложной истине, которая ведет здравомыслящих и благоразумных людей к свету и прямому пути. Идолопоклонники грубо обошлись с посланником Аллаха, Который призвал их уверовать в великого Господа, и прогнали его криками и угрозами. Да осрамит их Аллах! Они не довольствовались тем, что не уверовали в Нуха и объявили его лжецом, а решили наказать его за то, что он делает. Именно так поступали враги Аллаха с Его пророками и посланниками во все времена.