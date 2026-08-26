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تفسیر: القمر 54:8
القمر
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهْطِعِیْنَ
اِلَی
الدَّاعِ ؕ
یَقُوْلُ
الْكٰفِرُوْنَ
هٰذَا
یَوْمٌ
عَسِرٌ
۟
دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف۔ کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨)
] بەخێرایی ئەڕۆن بەرەو لای ئەو فریشتەیەی كە بانگیان ئەكات كە (ئیسڕافیل)ە، وە كافران ئەڵێن: بەڕاستی ئەمە ڕۆژێكی یەكجار قورس و سەختە بۆ سەر كافران .