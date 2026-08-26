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تفسیر: القمر 54:8
القمر
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهْطِعِیْنَ
اِلَی
الدَّاعِ ؕ
یَقُوْلُ
الْكٰفِرُوْنَ
هٰذَا
یَوْمٌ
عَسِرٌ
۟
دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف۔ کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے۔
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
و مهطعين معناه مسرعين ; قاله أبو عبيدة . ومنه قول الشاعر :بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماعالضحاك : مقبلين . قتادة : عامدين . ابن عباس : ناظرين . عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت . والمعنى متقارب . يقال : هطع الرجل يهطع هطوعا إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه ; وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه . قال الشاعر :تعبدني نمر بن سعد وقد أرى ونمر بن سعد لي مطيع ومهطعوبعير مهطع : في عنقه تصويب خلقة . وأهطع في عدوه أي أسرع .يقول الكافرون هذا يوم عسر يعني يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشدة .