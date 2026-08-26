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تفسیر: القمر 54:7
القمر
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
اَبْصَارُهُمْ
یَخْرُجُوْنَ
مِنَ
الْاَجْدَاثِ
كَاَنَّهُمْ
جَرَادٌ
مُّنْتَشِرٌ
۟ۙ
(اس وقت) ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی۔ یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے ٹڈی ّدَل پھیلا ہوا ہو۔
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العربية
Al-Sa'di
Эти неверующие никогда не встанут на прямой путь, и посему отвратись от них. У тебя нет другого выбора. Тебе остается лишь ожидать, пока не наступит день великого ужаса. В тот страшный день ангел Исрафил вострубит в рог, и люди начнут выходить из своих могил на ристалище Судного дня. Их взорам предстанет тревожная картина, которая будет неприятна всем созданиям. От страха и ужаса, которые будут царить в сердцах людей, их взоры будут потуплены, то есть униженны и смиренны. Людей будет очень много, и все они будут суматошно толпиться, словно огромная стая саранчи.