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تفسیر: القمر 54:6
القمر
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
عَنْهُمْ ۘ
یَوْمَ
یَدْعُ
الدَّاعِ
اِلٰی
شَیْءٍ
نُّكُرٍ
۟ۙ
تو (اے نبی ﷺ !) آپ ان سے صرفِ نظر کر لیجیے۔
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
] ئەی محمد صلى الله علیه وسلم تۆیش پشتیان تێ بكەو خۆتیان لەگەڵ ماندوو مەكە [
يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (٦)
] تا ئەو ڕۆژەی كە بانگخواز كە (ئیسڕافیل)ە بانگیان ئەكات بۆ شتێكی زۆر گەورە كە لەلایان گەورەیە كە هاتنی ڕۆژی قیامەتە .