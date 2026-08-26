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تفسیر: القمر 54:5
القمر
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكْمَةٌ
بَالِغَةٌ
فَمَا
تُغْنِ
النُّذُرُ
۟ۙ
کامل دانائی (کی باتیں) لیکن ان خبردار کرنے والوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔
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Al-Sa'di
آپ 54:5 سے 54:6 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательством правдивости Всевышнего Господа и лишали неверующих возможности оправдаться перед Аллахом своей неосведомленностью. Однако даже такие убедительные увещевания не принесли им пользы. Поэтому Всевышний сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения» (10:96–97).