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تفسیر: القمر 54:4
القمر
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدْ
جَآءَهُمْ
مِّنَ
الْاَنْۢبَآءِ
مَا
فِیْهِ
مُزْدَجَرٌ
۟ۙ
اور ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں جن میں تنبیہہ ہے۔
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Al-Sa'di
آپ 54:3 سے 54:4 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказательствами, из которых им стали ясны требования Господа и цели Его религии. Каждый поступок имеет свой исход. Ни одно начинание до сих пор не получило своего завершения, но ни одно начинание не останется незавершенным. Праведник непременно попадет в Райские сады, где его ожидают прощение и благосклонность Аллаха. А неверующий попадет под гнев Аллаха и вечно пребудет в пучинах мук и страданий.