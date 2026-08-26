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تفسیر: القمر 54:4
القمر
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدْ
جَآءَهُمْ
مِّنَ
الْاَنْۢبَآءِ
مَا
فِیْهِ
مُزْدَجَرٌ
۟ۙ
اور ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں جن میں تنبیہہ ہے۔
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قرأت
حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na hakika ziliwajia makafiri wa Kikureshi habari za ummah waliokanusha mitume wao na adhabu iliyowashukia zinazotosha kuwakemea na kuwafanya warudi nyuma waache ukafiri wao na upotevu wao.