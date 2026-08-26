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تفسیر: القمر 54:4
القمر
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدْ
جَآءَهُمْ
مِّنَ
الْاَنْۢبَآءِ
مَا
فِیْهِ
مُزْدَجَرٌ
۟ۙ
اور ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں جن میں تنبیہہ ہے۔
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وقال تعالى -مبينا أنهم ليس لهم قصد صحيح، ولا اتباع للهدى-:
{ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ }
أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة
{ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ }
أي: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم،