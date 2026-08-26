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تفسیر: القمر 54:39
القمر
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوْقُوْا
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
تو چکھو مزا اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔
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حدیث
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العربية
فی ظلال القرآن
فذوقوا ............ ونذر (45: 93) ” چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ “ اور آخر میں وہی سبق۔