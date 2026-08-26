سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: القمر 54:39
القمر
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوْقُوْا
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
تو چکھو مزا اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
آپ 54:39 سے 54:41 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Аллах велел перевернуть вверх дном их поселения и забросать беззаконников помеченными комьями окаменевшей глины. А Лута и его семью Господь спас от этой лютой муки в вознаграждение за то, что они были благодарны своему Господу и не поклонялись никому, кроме Него. Всевышний сообщил, что эта кара была тяжкой и мучительной для неверующих, а это значит, что верующим она не принесла ни страданий, ни переживаний.