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تفسیر: القمر 54:35
القمر
35
54:35
نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ٣٥
نِّعْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ٣٥
نِّعْمَةً
مِّنْ
عِنْدِنَا ؕ
كَذٰلِكَ
نَجْزِیْ
مَنْ
شَكَرَ
۟
وہ نعمت تھی ہمارے پاس سے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرتا ہے۔
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم، جزاء لهم على شكرهم لربهم، وعبادته وحده لا شريك له.