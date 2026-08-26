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تفسیر: القمر 54:33
القمر
33
54:33
كذبت قوم لوط بالنذر ٣٣
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ٣٣
كَذَّبَتْ
قَوْمُ
لُوْطٍ
بِالنُّذُرِ
۟
لوط ؑ کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Walizikanusha watu wa Lūṭ aya za Mwenyezi Mungu walioonywa nazo.