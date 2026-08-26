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تفسیر: القمر 54:26
القمر
26
54:26
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
سَيَعْلَمُونَ غَدًۭا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٦
سَیَعْلَمُوْنَ
غَدًا
مَّنِ
الْكَذَّابُ
الْاَشِرُ
۟
جلد ہی انہیں معلوم ہوجائے گا کہ کون انتہائی جھوٹا اور شیخی خورا ہے
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
آپ 54:25 سے 54:26 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
أأُنزل عليه الوحي وخُصَّ بالنبوة مِن بيننا، وهو واحد منا؟ بل هو كثير الكذب والتجبر. سَيَرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة مَنِ الكذاب المتجبر؟