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تفسیر: القمر 54:24
القمر
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوْۤا
اَبَشَرًا
مِّنَّا
وَاحِدًا
نَّتَّبِعُهٗۤ ۙ
اِنَّاۤ
اِذًا
لَّفِیْ
ضَلٰلٍ
وَّسُعُرٍ
۟
انہوں نے کہا : کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں ؟ پھر تو یقیناہم پڑجائیں گے گمراہی میں اور آگ میں۔
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السعدي Al-Sa'di
فكذبوه واستكبروا عليه، وقالوا -كبرا وتيها-:
{ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ }
أي: كيف نتبع بشرا، لا ملكا منا، لا من غيرنا، ممن هو أكبر عند الناس منا، ومع ذلك فهو شخص واحد
{ إِنَّا إِذًا }
أي: إن اتبعناه وهو بهذه الحال
{ لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }
أي: إنا لضالون أشقياء، وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم، فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور.