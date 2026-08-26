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تفسیر: القمر 54:20
القمر
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنْزِعُ
النَّاسَ ۙ
كَاَنَّهُمْ
اَعْجَازُ
نَخْلٍ
مُّنْقَعِرٍ
۟
وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑی ہوئی جڑوں والے
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Tafsir Muyassar
آپ 54:19 سے 54:20 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
إنَّا أرسلنا عليهم ريحًا شديدة البرد، في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك، تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم، ويفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله.