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تفسیر: القمر 54:2
القمر
2
54:2
وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢
وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةًۭ يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌۭ مُّسْتَمِرٌّۭ ٢
وَاِنْ
یَّرَوْا
اٰیَةً
یُّعْرِضُوْا
وَیَقُوْلُوْا
سِحْرٌ
مُّسْتَمِرٌّ
۟
اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔
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العربية
Al-Sa'di
Мекканские многобожники увидели чудо, равное которому они никогда не видели. Более того, они даже не слышали, чтобы такое показывал кто-либо из предыдущих пророков. Однако вера все равно не проникла в их сердца, ибо Аллаху было угодно, чтобы они в очередной раз отвергли Своего пророка. Многобожники принялись злословить и клеветать в адрес Пророка, говоря: «Мухаммад околдовал нас!» Чтобы убедиться в том, что все это было всего лишь колдовством, мекканцы решили расспросить об этом всех, кто в это время находился в пути, потому что колдовские чары могли подействовать только на тех, кто находился рядом с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Однако все, кто приезжал в Мекку, сообщали им, что видели это необычное явление. Тогда неверующие воскликнули: «Это - сущее колдовство. Мухаммаду удалось околдовать и нас, и всех остальных». Подобная ложь может показаться убедительной только самым безрассудным, самым глупым и самым заблудшим людям. Отвергнув показанное им знамение, многобожники продемонстрировали свою готовность отвергнуть и объявить ложью любое другое чудо. Они не стремились найти истину и последовать за ней, а лишь хотели потакать своим низменным желаниям, и поэтому далее Господь сказал: