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تفسیر: القمر 54:19
القمر
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
اِنَّاۤ
اَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمْ
رِیْحًا
صَرْصَرًا
فِیْ
یَوْمِ
نَحْسٍ
مُّسْتَمِرٍّ
۟ۙ
ہم نے ان پر مسلط کردی ایک ُ تند و تیز ہوا ایک مسلسل نحوست کے دن میں۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٨)
] قەومی عادیش پێغەمبەرەكەیان بەدرۆیان زانی كە هود صلى الله علیه وسلم بوو، وە بزانە سزاو ئاگاداركردنەوەی من چۆن بوو، وە چەند سەخت بوو بۆیان.