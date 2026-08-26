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تفسیر: القمر 54:18
القمر
18
54:18
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
كَذَّبَتْ عَادٌۭ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٨
كَذَّبَتْ
عَادٌ
فَكَیْفَ
كَانَ
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا ؟
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حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر "