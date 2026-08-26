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تفسیر: القمر 54:15
القمر
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَدْ
تَّرَكْنٰهَاۤ
اٰیَةً
فَهَلْ
مِنْ
مُّدَّكِرٍ
۟
اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Существует мнение, что речь идет о рассказе о Нухе и его народе, который Аллах сохранил для будущих поколений, дабы благоразумные мужи помнили о том, что Господь подвергает мучительному наказанию каждого, кто противится посланникам и ослушается их повелений. Согласно второму толкованию, речь идет о кораблях вообще и ковчеге в частности. Первый корабль действительно был построен пророком Нухом. Всевышний научил Своего посланника этому искусству и сохранил его для человечества, дабы люди строили корабли и помнили о Его милости, безграничном могуществе и непревзойденном умении. Но как же мало тех, кто извлекает уроки из Его назиданий и прислушивается к ним слухом и сердцем? А ведь эти назидания так просты и понятны!