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تفسیر: القمر 54:15
القمر
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَدْ
تَّرَكْنٰهَاۤ
اٰیَةً
فَهَلْ
مِنْ
مُّدَّكِرٍ
۟
اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na kwa hakika tulikibakisha kisa cha Nūḥ pamoja na watu wake kiwe ni mazingatio na dalili ya uweza wetu kwa walio baada ya Nūḥ, ili wazingatie na wawaidhike kwa lililowapata ummah huu uliokanusha Mtume wao,