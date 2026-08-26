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تفسیر: القمر 54:13
القمر
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلْنٰهُ
عَلٰی
ذَاتِ
اَلْوَاحٍ
وَّدُسُرٍ
۟ۙ
اور ہم نے اسے سوار کردیا اس (کشتی) پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔
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Al-Sa'di
آپ 54:12 سے 54:13 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других обычных источников воды. Даже в печах, в которых обычно горит огонь, клокотала вода. Воды небес и земли слились по предопределению Аллаха, и это свидетельствует о том, что наказание этих нечестивцев и беззаконников было предопределено и записано.