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تفسیر: القمر 54:12
القمر
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَّفَجَّرْنَا
الْاَرْضَ
عُیُوْنًا
فَالْتَقَی
الْمَآءُ
عَلٰۤی
اَمْرٍ
قَدْ
قُدِرَ
۟ۚ
اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے ہی چشمے کردیا تو وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہوچکا تھا۔
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السعدي Al-Sa'di
{ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا }
فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها، حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه، فضلا عن كونه منبعا للماء، لأنه موضع النار.
{ فَالْتَقَى الْمَاءُ }
أي: ماء السماء والأرض
{ عَلَى أَمْرٍ }
من الله له بذلك،
{ قَدْ قُدِرَ }
أي: قد كتبه الله في الأزل وقضاه، عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين