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تفسیر: القمر 54:11
القمر
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحْنَاۤ
اَبْوَابَ
السَّمَآءِ
بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ
۟ؗۖ
تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو مسلسل چھاجوں برستا رہا۔
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حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَفَتَحۡنَاۤ﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد ﴿أَبۡوَ ٰبَ ٱلسَّمَاۤءِ بِمَاۤءࣲ مُّنۡهَمِرࣲ ١١﴾ مُنْصَبّ انْصِبَابًا شَدِيدًا