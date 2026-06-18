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القلم
45
68:45
واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
وَاُمْلِیْ
لَهُمْ ؕ
اِنَّ
كَیْدِیْ
مَتِیْنٌ
۟
اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ بیشک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤)
] نازو نیعمهتیان پێ دهبهخشین تا بێئاگا ئهبن و پله پله و ورده ورده له ناكاودا به سزا ئهیانبهینهوه كه هیچ بواری گهڕاندنهوهیان نهبێت وه ههستی پێ نهكهن، پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (ئهگهر بینیتان مرۆڤ تاوان دهكات و خواى گهوره پێى دهبهخشێت ئهوا بزانن ئیستیدراجه بۆ ئهوهى زیاتر تاوان بكات تا له ناكاو خواى گهوره دهیباتهوه) [
وَأُمْلِي لَهُمْ
] وه زیاتر مۆڵهتیان ئهدهمێ و دوایان دهخهم [
إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥)
] به دڵنیایی نهخشهو پیلانی من زۆر بههێزهو هیچ كهسێك له دهست من ڕزگاری نابێ.