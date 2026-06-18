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القلم
38
68:38
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
اِنَّ
لَكُمْ
فِیْهِ
لَمَا
تَخَیَّرُوْنَ
۟ۚ
کہ اس (آخرت) میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے !
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨)
] یاخود ئایا لهو كتابهدا نووسراوهتهوه كه ئێوه له ڕۆژی قیامهتدا خۆتان سهرپشكن حهزو ئارهزوو له چ شتێك بكهن ئهوه ههڵئهبژێرن، ئایا شتی وای تیایه؟ نهخێر لهوێ بهویست و ئارهزوو نیهو به گوێرهی كردهوهی خۆته كه له دونیا كردووته.