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القلم
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
اَمْ
لَكُمْ
كِتٰبٌ
فِیْهِ
تَدْرُسُوْنَ
۟ۙ
کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو ؟
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ﴾ أَيْ بَلْ أَ﴿لَكُمۡ كِتَـٰبࣱ﴾ مُنَزَّل ﴿فِیهِ تَدۡرُسُونَ ٣٧﴾ أي تقرؤون