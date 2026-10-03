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Tafsir Fathul Majid المطففين کی تفسیر، آیت 26
المطففين
26
83:26
ختامه مسك وفي ذالك فليتنافس المتنافسون ٢٦
خِتَـٰمُهُۥ مِسْكٌۭ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ ٢٦
خِتٰمُهٗ
مِسْكٌ ؕ
وَفِیْ
ذٰلِكَ
فَلْیَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُوْنَ
۟ؕ
جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اِس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں
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Tafsir Fathul Majid
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