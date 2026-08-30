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تفسیر: المرسلات 77:7
المرسلات
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
اِنَّمَا
تُوْعَدُوْنَ
لَوَاقِعٌ
۟ؕ
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وجملة ( إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ) جواب القسم ، وجئ بها مؤكدة ، لتقوية تحقيق وقوع الجواب ، وما وعدوا به هو البعث والحساب .أى : وحق الرياح المرسلة لعذاب المشركين . . وحق الملائكة الذين نرسلهم بوحينا للتفريق بين الحق والباطل ، ولتبليغ رسلنا ما كلفناهم به . . إنكم - أيها الكافرون - لمبعوثون ومحاسبون على أعمالكم يوم القيامة الذى لا شك فى وقوعه وحصوله وثبوته .