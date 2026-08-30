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تفسیر: المرسلات 77:7
المرسلات
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
اِنَّمَا
تُوْعَدُوْنَ
لَوَاقِعٌ
۟ؕ
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
هذا جواب ما تقدم من القسم ; أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم .