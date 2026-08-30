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تفسیر: المرسلات 77:50
المرسلات
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِاَیِّ
حَدِیْثٍ
بَعْدَهٗ
یُؤْمِنُوْنَ
۟۠
تو اب اس (قرآن) کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے ؟
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)
] ئهگهر باوهڕ به قورئانی پیرۆز نهكهن ئیتر له پاش قورئان باوهڕ به چ قسهو چ فهرموودهیهكی تر ئهكهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه قورئان فهرموودهو فهرمایشت و كهلامی خوای گهورهیه)، والله أعلم.