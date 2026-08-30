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تفسیر: المرسلات 77:50
المرسلات
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِاَیِّ
حَدِیْثٍ
بَعْدَهٗ
یُؤْمِنُوْنَ
۟۠
تو اب اس (قرآن) کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے ؟
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قرأت
حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Iwapo wao hawataiamini hii Qur’ani, basi wataamini kitabu gani na maneno gani baada yake? Na Qur’ani yenyewe ni Kitabu kilichobainisha kila kitu, kilicho wazi katika hekima zake, hukumu zake na habari zake, chenye kushinda katika matamko yake na maana yake.