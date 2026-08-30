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تفسیر: المرسلات 77:5
المرسلات
5
77:5
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَالْمُلْقِیٰتِ
ذِكْرًا
۟ۙ
پھر قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فالملقيات ذكراً"
، يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء،
نظيرها:
"يلقي الروح من أمره"
(غافر- 15)
.