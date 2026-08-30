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تفسیر: المرسلات 77:5
المرسلات
5
77:5
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَالْمُلْقِیٰتِ
ذِكْرًا
۟ۙ
پھر قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں۔
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العربية
Al-Qurtubi
فالملقيات ذكرا الملائكة بإجماع ; أي تلقي كتب الله - عز وجل - إلى الأنبياء عليهم السلام ; قاله المهدوي . وقيل : هو جبريل وسمي باسم الجمع ; لأنه كان ينزل بها . وقيل : المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم ; قاله قطرب . وقرأ ابن عباس فالملقيات بالتشديد مع فتح القاف ; وهو كقوله تعالى : وإنك لتلقى القرآن