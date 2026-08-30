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تفسیر: المرسلات 77:46
المرسلات
46
77:46
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُوْا
وَتَمَتَّعُوْا
قَلِیْلًا
اِنَّكُمْ
مُّجْرِمُوْنَ
۟
(اے کفار و مشرکین !) تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے یقینا تم لوگ مجرم ہو۔
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : كلوا وتمتعوا قليلا هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين ، وهو وعيد وتهديد وهو حال من المكذبين أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم : كلوا وتمتعوا قليلا .إنكم مجرمون أي كافرون . وقيل : مكتسبون فعلا يضركم في الآخرة ، من الشرك والمعاصي .